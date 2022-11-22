2022/11/22 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الثلاثاء ، تفاصيل الحكم بالسجن الصادر بحق المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة سابقاً؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاضراره بالمال العام ..



السجن 7 سنواتٍ لمدير عام في وزارة التجارة المركز الخبري الوطني.

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