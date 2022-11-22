2022/11/22 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدر مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ، اليوم الثلاثاء ، تنويها بشأن حسابته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال المكتب في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “يود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب شاخوان عبدالله ينوه بشأن حساباته الرسمية المركز الخبري الوطني.

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