تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2022/11/22 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجَّلت أسعار بيع الدولار اليوم

الثلاثاء، في الأسواق المحلية، 148.900

دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار

شراء الدولار 148.800 ديناراً لكل 100 دولار.

يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في

19 كانون

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