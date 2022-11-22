أربع وفيات و27 مصاباً حصيلة

2022/11/22 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الدفاع المدني في دهوك، عن وفاة 4

أشخاص وإصابة 27 آخرين بانفجار منظومة

غاز في المحافظة.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن "4 أشخاص

توفوا واصيب 27 آخرين بانفجار منظومة غاز

في قسم داخلي للطلبة".





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