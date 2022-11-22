الموارد: الأمطار الأخيرة قللت التنافس على المياه ولم تحقق ارتفاعاً بالخزين

2022/11/22 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الامطار الاخيرة التي شهدها العراق

عقب ثلاث سنوات جافة، ترى وزارة الموارد

المائية أن تلك الامطار لم تحقق ارتفاعا

في الخزين المائي كونها استثمرت في دفع

اللسان الملحي وسقي المحاصيل الزراعية.

بالمقابل

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