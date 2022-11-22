اجتماع طارئ لمجلس وزراء الاقليم بشأن تكرار الانفجارات الغازية

2022/11/22 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

أعلن مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ بشأن الانفجارات الغازية المتكررة في محافظات الإقليم.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني، عقد الآن اجتماعاً طارئاً مع الوزراء المعنيين، بشأن الانفجارات الغازية المتكررة.

وشهد إقليم كردستان خلال الأيام القليلة الماضية انفجارات عدة في منظومة الغاز المستخدمة للتدفئة المركزية، كان أولها في السليمانية حيث اودى بحياة 15 شخصاً، وآخرها في دهوك يوم أمس، والذي أودى بحياة 5 أشخاص واصابة العشرات.

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