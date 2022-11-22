ارتفاع حصيلة جرحى انفجار خزان الغاز في دهوك

2022/11/22 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - دهوك

أفاد مدير شرطة محافظة دهوك العميد فخري أحمد، اليوم الثلاثاء، بإرتفاع عدد الجرحى جراء انفجار خزان الغاز في قسم داخلي للطلبة بمركز المحافظة.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مكان الحادث، وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "وفقا للتحقيقات الأولية فإن الانفجار ناجم عن خزان الغاز الموجود في سطح البناية وليس الفرن"، مردفا بالقول إن "الخزان تسرب منه الغاز جراء خلل فني عندما قام الطلبة بتشغيل التدفئة".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن سقوط الرائد علي والنقيب عمر ضحايا إضافة إلى إصابة منتسبين اثنين من الشرطة"، مبينا أن "هؤلاء ساهموا في عملية إخماد الحريق ولولاهم لكان عدد الضحايا أكبر".

وأشار إلى أن "حصيلة الحادث بلغت 4 ضحايا 43 جريحا من بينهم شرطي وعامل في شركة الغاز وضعهم الصحي غير مستقر"، موضحا أن "باقي المصابين كانت جروحهم طفيفة وقد غادر معظمهم المستشفى".

وتابع العميد أحمد أن "العدد المتبقي من الجرحى 10، مشيرا إلى أن مديرية شرطة دهوك ستجري مراسم دفن عسكرية لضحاياها".

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