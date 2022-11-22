توجيه من السوداني يخص شريحة المتقاعدين

2022/11/22 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بتذليل الصعوبات لشريحة المتقاعدين، فيما أمر بعقد اجتماع تداولي مع نخبة من المتقاعدين والفئات التي تعاني من حرمان الاستحقاقات التقاعدية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر حكومي قوله إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أمر بعقد اجتماع تداولي مع نخبة من المتقاعدين والفئات التي تعاني الحرمان من الاستحقاقات التقاعدية، حرصاً منه على هذه الشريحة التي تمثل طيفاً واسعاً من أبناء الشعب العراقي".

وأضاف، أن "الاجتماع عقد برئاسة السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الكريم عبد الحسن، وتمخض عنه وضع آليات لإغناء الاحتياجات وفق الإجراءات القانونية وعرضها على أنظار القائد العام للقوات المسلحة للقرار على تذيلها ورفع المستوى المعيشي لهذه الشريحة التي قدمت خدمات جليلة للبلاد".

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