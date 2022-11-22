الموت يفجع الفنانة آسيا كمال

2022/11/22 | 11:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجعت الفنانة آسيا كمال، اليوم الثلاثاء، بوفاة والدتها صباح اليوم.وكتبت الفنانة آسيا كمال في تدوينة على حسابها “والدتي في ذمة الله”.

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