2022/11/22 | 11:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PgZEbUSGpYg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرحلة - كرة مونديال قطر) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرحلة - كرة مونديال قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).