2022/11/22 | 11:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، 22 تشرين الثاني،...

ظهرت المقالة مدير بوزارة التجارة في كربلاء يستورد أطنانا من الشاي غير ملائمة للاستهلاك البشري أولاً على المسلة.

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