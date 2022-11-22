السوداني يأمر بعقد اجتماع مع نخبة من المتقاعدين لرفع المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة

2022/11/22 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بتذليل الصعوبات لشريحة المتقاعدين، فيما أمر بعقد اجتماع تداولي مع نخبة من المتقاعدين والفئات التي تعاني من حرمان الاستحقاقات التقاعدية.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر حكومي قوله إن “رئيس الوزراء القائد العام … Readmore

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