نجيرفان بارزاني سيزور بغداد لبحث المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز وايجاد الحلول

2022/11/22 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة إقليم كردستان، عن زيارة مرتقبة اليوم لرئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى بغداد.وقالت الرئاسة في بيان، “يزور اليوم رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، بغداد، وسيلتقي رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس … Readmore

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