وفاة الكاتب والملحن اللبناني روميو لحود عن 92 عاما

2022/11/22 | 11:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان اللبناني روميو لحود، الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ٩٢ عاما، حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

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