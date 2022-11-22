2022/11/22 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مروحية هبطت بشكل اضطراري جراء خلل فني في محافظة صلاح الدين.وقال المصدر، إن “الطائرة هبطت في منطقة الجالسية جنوب سامراء”.من جانبه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هبوط اضطراري لطائرة في سامراء المركز الخبري الوطني.

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