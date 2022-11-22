2022/11/22 | 12:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لدراسة جديدة، إذا كنت تنام في غرفة نوم معرضة للأضواء الاصطناعية في الخارج ليلاً، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.ووجدت الدراسة أن الأشخاص في المناطق ذات التلوث الضوئي العالي كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 28٪

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما علاقة الضوء بمرض السكري؟ دراسة توضح) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما علاقة الضوء بمرض السكري؟ دراسة توضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).