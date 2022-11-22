2022/11/22 | 12:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VEu1zwN6Cig

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوغة.. مكان واحد يجمع الانتيكات التراثية القديمة ويقدمها للمواطنين والاجانب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صوغة.. مكان واحد يجمع الانتيكات التراثية القديمة ويقدمها للمواطنين والاجانب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).