بغداد وباريس تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية

2022/11/22 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبلت وزير المالية طيف سامي، الثلاثاء، السفير الفرنسيّ لدى بغداد ايريك شوفالييه.

وأكدت سامي، بحسب بيان لوزارة المالية، "على متانة علاقات التعاون بين العراق وفرنسا وما تشهده على الدوام من تطورٍ ونمو مستمر في كافة المجالات".

وجرى خلال اللقاء، "بحث الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وبالأخص فيما يتعلق بالمجال المالي والاقتصادي"، وأشارت وزير المالية إلى "أهمية مواصلة العمل على تنميتها والدفع بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدماً بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما".

من جهته، أكد شوفالييه، "دعم حكومة بلاده المطلق للحكومة العراقية وبشتى المجالات".

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