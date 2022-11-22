2022/11/22 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تحدثت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن تحديات تحول دون تخفيض معدلات الفقر في البلاد إلى 15% ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "من ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية (2018 -2022) خفض نسبة الفقر إلى 15% بعد أن كانت 22.5% في نهاية عام 2019".

وأضاف، أن "التحديات المتكررة التي يواجهها العراق حالت دون الوصول لأهداف الوزارة في هذا الجانب، إذ إن أول استراتيجية تم إطلاقها كانت في عام 2010 فكانت نسبة الفقر قد وصلت إلى 23 % وفي نهاية عام 2013 انخفضت إلى 15% إلا أن دخول العراق في نفق أزمة مزدوجة تمثلت في الحرب مع داعش الإرهابية وموجات النزوح الكبيرة التي تجاوزت خمسة ملايين نازح، الغالبية العظمى منهم باتوا فقراء، فضلاً عن توقف المشاريع كل ذلك أدى إلى ارتفاع النسبة ربما إلى أكثر مما كانت عليه في السابق".

وتابع الهنداوي، أن "الاستراتيجية الثانية التي أطلقت في عام 2018 ولمدة أربع سنوات حالت دون تحقيق أهدافها أزمة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتباك الاقتصاد لترتفع نسبة الفقر على إثرها إلى 25%".

وأعرب المتحدث باسم وزارة التخطيط، عن أمله بـ"تحقيق الأهـداف المنشودة خلال تطبيق ستراتيجية الوزارة الجديدة التي ستُطلق في عام 2024"، مبيناً أن "التحديات التي واجهها العراق بشكل خاص سواء كانت صحية أو أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية خارج نطاق تفكير المخطط"، مشيراً إلى أن "الاحتمالات التي يمر بها العراق غير متوقعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: تحديات تحول دون تخفيض معدلات الفقر في البلاد ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: تحديات تحول دون تخفيض معدلات الفقر في البلاد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).