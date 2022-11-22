"الرادارات بدل الوصولات".. توجه من المرور لرصد وتوثيق المخالفات  

2022/11/22 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تتجه مديرية نحو اعتماد رصد المخالفات وتوثيقها إلكترونياً عبر "رادارات" وكاميرات رقمية عالية التقنية تنصب في الشوارع وضمن مشروع الأتمتة الإلكترونية.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "المديرية كانت قد أنجزت الدراسات الخاصة بالمشروع الذي سيكون إما عن طريق الاستثمار أو من خلالها".

وأضاف القيسي، أن "مشروع الأتمتة الإلكترونية سيتم خلاله تأثيث الطرق بأجهزة (رادار) متطورة لقياس سرعة المركبات وكاميرات رقمية من أجل رصد وتوثيق رقم المركبة المخالفة، ما سيلغي دفتر المخالفات الذي اعتاد الناس رؤيته لدى رجال المرور".

وأكد أن "المشروع سيضمن بشكل فاعل رصد المخالفات كافة بشفافية وموثوقية"، وهو ما عدّه "قفزة ونقلة كبيرة ومتطورة بمجال عمل مديرية المرور"، مشيراً في السياق ذاته إلى أن "تنفيذه مرتبط بتحديث الأجهزة المتوفرة لدى المرور بما يمكنها من مواكبة التطور النوعي والتقني الحاصل بأعمال رصد المخالفات". وتابع، أن "مشروع كاميرات المراقبة الرقمية ذات التقنية العالية، سيصب لصالح وزارة الداخلية من الجانب الأمني"، منوهاً بأن "الكاميرات والأجهزة الإلكترونية الأخرى سترصد وتوثق جميع المخالفات والتجاوزات المرورية إلكترونياً على مدار الـ24 ساعة بشكل واضح وعملي".

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