10 نتائج “مخيفة”.. ماذا يحصل لو كان العراق بلا نفط؟

2022/11/22 | 12:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استعرض الخبير النفطي والاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الثلاثاء، 10 نتائج “مرعبة” فيما لو كان العراق بلا نفط.

وقال المرسومي في ايضاح اطلعت عليه “يس عراق”، إن “العراق بلا نفط يعني انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة الثلثين، واختفاء الصادرات العراقية تماما، وموازنة عراقية لا يزيد حجمها عن ١٠ تريليونات دينار، وتوقف تام للاستثمار الحكومي، وتعويم الدينار وانهيار سعر صرفه الى مستويات كارثية نظرا لنفاد الاحتياطيات الاجنبية في البنك المركزي، واختفاء البطاقة التموينية ، وارتفاع هائل في مستويات التضخم، وارتفاع كبير في اسعار الكهرباء والوقود ، وتدهور كبير في القوة الشرائية لاصحاب الدخول الثابتة ، وارتفاع غير مسبوق في مستويات الفقر والبطالة”.

واردف المرسومي ان “النفط ساتر على العراقيين جميعهم وليس فقط على الموظفين والمتقاعدين”، مبينا ان “العيب والخلل هو في عدم توظيف جزء من عائدات النفط في تنويع الاقتصاد وتنميته للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط”.

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