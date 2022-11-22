بالصور:اكبر مصحة نفسية في الشرق الاوسط عمرها (72) عاما مستشفى الرشاد يعالج (1425) مريضا نفسيا باساليب علمية

2022/11/22 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسس مستشفى الرشاد للامراض النفسية قبل

(72) عاما وهو الوحيد في العراق ويعتبر

اكبر مصحة نفسية في الشرق الاوسط يعالج

المرضى باساليب علمية ويمنح شهادتي

البورد العراقي والعربي في الطب

النفسي، نزلائه مضى عل

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