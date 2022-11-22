الدفاع تكشف تفاصيل حادث سقوط طائرة عسكرية في سامراء (صور)

2022/11/22 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -

كشفت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حادثة سقوط طائرة تابعة لطيارة الجيش في سامراء جنوبي صلاح الدين .

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) ان " طائرة مسلحة تابعة الى قيادة طيران الجيش سقطت بالقرب من محطة الجالسية في سامراء، بسبب خلل فني بمحرك الطائرة".

واشار الى ان " الطائرة كان يستقلها ضابطين ومنتسب في القيادة اصيبوا بجروح تم على اثرها نقلهم الى مستشفى سامراء لتلقي العلاج اللازم".

وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق لـ (بغداد اليوم) بأن طائرة هليكوبتر تابعة لطيران الجيش تعرضت لخلل مما جعلها تهبط بشكل اضطراري بالقرب من محطة الكهرباء الحرارية في مدينة سامراء ما اسفر عن اصابة اثنين من طاقمها".

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