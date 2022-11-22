نادي الصيد يكرّم رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية بذكرى تأسيس بغداد 

2022/11/22 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كرّم نادي الصيد العراقي، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، ومجموعة من المؤثرين في المجتمع بمناسبة الذكرى الـ 1299 على تأسيس العاصمة بغداد، وذلك لجهوده الكبيرة في دعم العاصمة من خلال المبادرات المجتمعية وبالتنسيق مع البنك المركزي وبتمويل من صندوق تمكين الذي أسسته المصارف الخاصة.

وكتب الحنظل في منشور على صفحته الرسمية بموقع (فيس بوك)، "زهونا بالتكريم الذي حصلنا عليه من قبل نادي الصيد العراقي، برئيسه وهيئته الإدارية بمناسبة الذكرى السنوية 1299 لتأسيس عاصمتنا الحبيبة بغداد، وذلك بعد الجهد الكبير الذي قدمه صندوق تمكين إلى العاصمة بغداد، وتحت إشراف البنك المركزي، وبتمويل من القطاع المصرفي الخاص".

وأضاف الحنظل، "ساهم صندوق تمكين بإضفاء الجمال للعاصمة بغداد، من خلال إعادة تأهيل 22 ساحة في بغداد أبرزها الفردوس والحسنين، بالإضافة إلى إعادة تأهيل شارع المتنبي والمشاركة باعمار نصب الحرية وحديقة الامة ومتنزه 14 تموز، وغيرها من المشاريع التي قام بها الصندوق في بغداد والتي سنعلن عنها في المستقبل القريب".

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