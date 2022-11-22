سلطة الطيران تكشف لـ

2022/11/22 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت سلطة الطيران، قرب افتتاح صالة سامراء في مطار بغداد الدولي أمام المسافرين.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران جهاد الديوان، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "مطار بغداد سيفتتح صالة سامراء خلال سبعة أيام، أمام النواقل العربية والأجنبية ورحلات هيئة الحج والعمرة".

وأضاف، أن "هذه الصالة مجهزة بالتقنيات الحديثة، مما يسهل من عملية دخول وخروج المسافرين"، لافتاً إلى أن "صالة نينوى سيعاد افتتاحها خلال شهر بعد تعرضها للحريق".

وتعاقدت شركة "راية العلمين" مع محافظة بغداد على تأهيل قاعة سامراء في مطار بغداد الدولي بكلفة نحو 12 مليار دينار.

وكان محافظ بغداد محمد جابر العطا وجّه، أمس الأول الأحد، بالإسراع في إفتتاح صالة سامراء في مطار بغداد الدولي، بعد تعرض صالة نينوى للحريق.

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