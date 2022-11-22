النزاهة النيابية تعلن قرب الإعلان عن التقرير الخاص بـ

2022/11/22 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن قرب الإعلان عن التقرير الخاص بـ"سرقة القرن".

وقال عضو اللجنة رعد الدهلكي، إن "لجنة النزاهة شكلت لجنة فرعية لمتابعة ما يسمى بسرقة القرن، للكشف عن الأموال التي سرقت"، مبيناً أن "اللجنة مستمرة في استضافة المسؤولين ومدراء المؤسسات المعنية التي لها صلة بالقضية".

وأضاف، أن "الاستضافات التي تجريها اللجنة بشكل يومي، وستتم قراءة التقرير الخاص بالقضية أمام مجلس النواب خلال الأيام المقبلة ويحال إلى الحكومة"، مشيراً الى أن "التقرير فيه الكثير من الملابسات والتوضيح للرأي العام ومصير الأموال وكيف تمت سرقتها".

وتابع، أن "هناك تعاوناً كبيراً بين الحكومة ومجلس النواب ولجنة النزاهة مع استمرار التواصل مع رئيس مجلس الوزراء"، مبيناً أن "رئيس الوزراء وجه الجهات التنفيذية بالتعاون مع لجنة النزاهة لإيصال كل ما تحتاجها بشأن القضية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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