إصابة ضابطين إثر تعرضهما لمحاولة اغتيال شرقي بغداد

2022/11/22 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة ضابطين إثر تعرضهما لمحاولة اغتيال شرقي العاصمة بغداد.

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