تفاصيل سقوط طائرة عسكرية في سامراء (صور)

2022/11/22 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة عسكرية تابعة الى قيادة طيران الجيش في سامراء.

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