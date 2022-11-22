سقوط طائرة مسلحة قرب سامراء

2022/11/22 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع عن سقوط طائرة مسلحة

تابعة لقيادة طيران الجيش بالقرب من

محطة الجالسية في سامراء.

واوضحت وزارة الدفاع في تنويه خاص ان

سبب سقوط الطائرة حدوث خلل فني بمحرك

الطائرة، وكان يستقلها (2) من

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