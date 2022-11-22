وزير الهجرة تستقبل رئيس طائفة الصابئة المندائين في العراق والعالم ويبحثان اوضاع المكونات في البلاد

2022/11/22 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة

ايفان فائق جابرو ، اليوم ، الاثنين ، في

مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد رئيس

طائفة الصابئة المندائيين في العراق

والعالم فضيلة الريش أمه ستار جبار

والوفد المرافق

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