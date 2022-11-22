عندما يصبح الدين فنا

2022/11/22 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زيد شحاثة

لم يستطع العرب تقديم فن حقيقي, إلا في

مرات قليلة من خلال أعمال حملت فكرة

ورسالة..



وأما الباقي فقد غلب عليه

الإسفاف والتفاهة, وفي أحسن حالاته كان

عبارة عن دراما أو كوميديا سطحية, لا

تحق

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