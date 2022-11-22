البرلمان يفتتح جلسته المغلقة برئاسة المندلاوي

2022/11/22 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افتتح مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته المغلقة لمناقشة الاعتداءات الأخيرة على السيادة العراقية.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته (بغداد اليوم ) ان " جلسة رقم (١٣) ضمن الدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الثاني عقدت برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن الـمندلاوي لمناقشة الاعتداءات الأخيرة على السيادة العراقية".

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