سحب يد مدير عام عقارات الدولة بسبب مخالفات وهدر بالمال العام (وثائق)

2022/11/22 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الثلاثاء، عن سحب يد مدير عام عقارات الدولة على خلفية وجود فساد وهدر بالمال العام في الدائرة.

وأوضحت وثيقة صادرة من وزارة المالية وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "استناداً الى الامر الديواني المرقم (23) الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنفك رند رعد راجي الوظف بعنوان مشاور قانوني من مهام عمله كمدير عام لدائرة عقارات الدولة".

وأشارت الوثيقة الى أن "راجي أنضم الى أعماله الوظيفية في دائرة عقارات الدولة بتاريخ 22/11/2022.

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