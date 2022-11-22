اصابة ضابطين بالامن الوطني بمحاولة اغتيال فاشلة شرقي بغداد

2022/11/22 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بإصابة ضابطين في جهاز الامن الوطني على اثر محاولة اغتيال فاشلة شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصا اقدم على تنفيذ محاولة اغتيال لضابطين اثنين في جهاز الأمن الوطني بواسطة مسدس و3 قنابل يدوية"، موضحا أن "احدى القنابل انفجرت لتسفر عن اصابة الضابطين بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى".

واضاف، أن "الحادثة وقعت في منطقة زراعي البلديات شرقي العاصمة بغداد"، مشيرا الى أن "المستهدفين الاول ضابط برتبة رائد والثاني ملازم اول".

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