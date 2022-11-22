2022/11/22 | 13:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Gupssd92NFw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتفاع ضحايا انفجار دهوك الى خمس وفيات وإصابة اثنين وثلاثين آخرين في نشرة الـ12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ارتفاع ضحايا انفجار دهوك الى خمس وفيات وإصابة اثنين وثلاثين آخرين في نشرة الـ12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).