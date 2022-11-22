أهم الابتكارات التكنولوجية المستخدمة في كأس العالم 2022

2022/11/22 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق كأس العالم وبدأ الملايين يتابعون الأحداث في المنزل وآخرون يتحدون حدود المكان لمشاهدة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ولإنجاح استضافة كأس العالم على الأراضي القطرية ستكون التكنولوجيا جزءًا من الإجراءات المتبعة.

يعتمد المسؤولون على أدوات متطورة للتحكم في كل جانب من جوانب الألعاب تقريبًا: بدءًا من ركل كرات كرة القدم إلى آلاف الكاميرات التي تتعقب كل حركة للمشجعين واللاعبين تقريبًا.

إليك نظرة على الابتكارات المستخدمة

أجهزة الاستشعار

تتميز كرة Adidas Al Rihla الرسمية بتقنية الكرة المتصلة.

ستحتوي كرة المباراة الرسمية، التي صنعتها شركة Adidas، على مستشعرات حركة بالداخل.

سيُبلّغ المستشعر عن بيانات الموقع الدقيقة على الكرة 500 مرة في الثانية، وفقًا للشركة؛ ما يساعد الحكام بشكل أكثر دقة.

وقالت شركة Adidas إن الكرة المملوءة بأجهزة الاستشعار تم اختبارها في العديد من بطولات كرة القدم التي سبقت الحدث الرئيسي، بما في ذلك كأس العالم للأندية 2021، ولم تؤثر في أداء اللاعبين.

سيتم استخدام الكرة في جميع مباريات البطولة البالغ عددها 64 مباراة، وستتولى تغذية المعلومات مرة أخرى إلى مركز أعصاب البيانات، والذي يمكن للمسؤولين استخدامه لتتبع الإحصائيات ومراقبة اللعب.

حكام مساعدي الفيديو

سيتم استخدام حكام مساعدي الفيديو لمساعدة المسؤولين الميدانيين في إصدار قرارات صحيحة أثناء كأس العالم.أحد العناصر الأساسية في أي مباراة كرة قدم هو الشكوى من القرارات.

لكن في هذه البطولة سيحاول المسؤولون تقليل الجدل إلى الحد الأدنى باستخدام حكام مساعدي الفيديو، الذين يستخدمون الخوارزميات ونقاط البيانات لمساعدة الحكام على أرض الملعب، حسبما قال مسؤولو الفيفا.

تم اختبار هذه التكنولوجيا في كأس العالم 2018 وحصلت على تحسينات لألعاب هذا العام.

وأضاف مسؤولو FIFA أن النظام سيعتمد على كاميرات التتبع المثبتة أسفل أسطح الملاعب لتتبع الكرة المليئة بالمستشعرات وما يصل إلى 29 نقطة بيانات على جسم كل لاعب بمعدل 50 مرة في الثانية.

سيتم إدخال نقاط البيانات التي تتعقب أطراف اللاعبين وموقع الكرة في نظام ذكاء اصطناعي؛ ما يساعد الحكام في إجراء مكالمات دقيقة بشأن العقوبات، مثل: من هو المتسلل؟

وقالوا إن التنبيه الآلي سينبه حكام المباراة داخل غرفة عمليات الفيديو، والذين سوف يتحققون بعد ذلك من صحة القرار قبل إبلاغ الحكم.

تبريد الملاعب

فتحات التبريد في الاستادات سوف تساعد المشجعين في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

كانت الحرارة دائمًا مشكلة.



على الرغم من عدم ارتفاع درجات الحرارة في الصيف إلا أن درجات الحرارة في قطر قد ترتفع بشدة خلال الشهر المقبل.

يعتمد المسؤولون على نظام تبريد متقدم.



ووفقًا لـ FIFA تم تصميمه من قبل سعود عبد العزيز عبد الغني.



والذي يسحب الهواء إلى الأنابيب وفتحات التهوية في الاستاد.



ويُبرده ويُنقيه ويدفعه للخارج مرة أخرى.

وذلك سوف يصنع فقاعة باردة داخل الاستاد.



حيث تساعد المستشعرات في تنظيم درجات الحرارة.

باستخدام العزل وطريقة تعمل بالوقود التكنولوجي تسمى “التبريد الموضعي” -والتي تسمح بالتبريد فقط في مكان وجود الأشخاص- سيتم الاحتفاظ بالملاعب بين 64 و75 درجة فهرنهايت.

الكاميرات والخوارزميات

ستعتمد مراكز القيادة والسيطرة في قطر على أكثر من 15 ألف كاميرا لتتبع تحركات الناس في جميع أنحاء الألعاب.حسبما صرح مسؤولون قطريون لوكالة الأنباء الفرنسية في أغسطس الماضي.

سيتم نشر الكاميرات بين الملاعب الثمانية.



في استاد لوسيل، الذي يستوعب أكثر من 80 ألف شخص.

حيث ستقام المباراة النهائية.



سيتم استخدام تقنية التعرف على الوجه لتتبع المشجعين.



وفقًا لقناة الجزيرة.

علاوة على ذلك سيتم استخدام الخوارزميات لمحاولة منع التدافع في الاستاد، مثل التدافع الذي حدث خلال مباراة كرة قدم في إندونيسيا الشهر الماضي والذي أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا وفقًا لتقارير إخبارية.

كما قالت تلك التقارير إن فريق القيادة والسيطرة سيكون قادرًا على التنبؤ بأنماط الحشد باستخدام الخوارزميات التي تعتمد على نقاط بيانات متعددة.



بما في ذلك مبيعات التذاكر.



والأماكن التي يدخل إليها الأشخاص.

من سيفوز؟

في بعض الخوارزميات المستخدمة للتنبؤ بالفائز تتقدم البرازيل.



ويمنح معهد آلان تورينج البلاد فرصة بنسبة 25 في المائة لرفع الكأس.

وأنشأ معهد آلان تورينج في بريطانيا خوارزمية للتنبؤ بالفريق الذي من المرجح أن يفوز بكأس العالم.

قال مسؤولو المعهد إن الخوارزمية الخاصة بهم تستند إلى خوارزمية سابقة استخدموها تسمى AIrsenal.



والتي طوروها في 2018 للعب Fantasy Premier League.

وقالوا إنهم اعتمدوا على مجموعة بيانات من موقع GitHub.

وكان يتتبع نتائج كل مباراة دولية لكرة القدم منذ عام 1872.



أعطى نموذجهم قيمة أكبر لمباريات كأس العالم والمباريات التي تم لعبها مؤخرًا.

وقاموا بتشغيل النموذج 100 ألف مرة.

والتنبؤات بحسب المعهد: لدى البرازيل فرصة تقارب 25% للفوز.



بلجيكا لديها فرصة بنسبة 18%.



جاءت الأرجنتين بأقل من 15 في المائة بقليل.

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