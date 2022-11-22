رامز جلال يرد على شائعة إصابته بالعمى بـ«صورة»

2022/11/22 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر الفنان المصري رامز جلال صورة له، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على موقع انستغرام، ليرد من خلالها على ما تم تداوله مؤخراً عن إصابته بالعمى.

وكانت الصورة التي نشرها جلال تجمعه مع اللاعب الشهير جاريث بيل، نجم منتخب ويلز المشارك في كأس العالم، قطر 2022، حيث شكلت أحدث ظهور له منذ شائعة إصابته بالعمى والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه الصورة بعد ضجة واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل، حول إصابة رامز جلال بالعمى في إحدى عينيه.

ونفت الفنانة نهال عنبر، مسؤول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، ما تم تداوله، وردت على هذه الأخبار، في تصريحات لها قائلة: «أعتقد غالباً أنها شائعة مثل بقية الشائعات التي تنتشر كثيراً».

الجدير بالذكر أن رامز جلال ينتظر عرض فيلمه السينمائي الجديد «أخي فوق الشجرة».

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