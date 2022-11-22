كيف ردت إيران على تقارير مساعدتها لروسيا في تصنيع طائرات دون طيار؟

2022/11/22 | 13:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم ينف المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بشكل صريح، التقارير التي تفيد بأن إيران ستساعد روسيا في تصنيع طائرات بدون طيار "الدرون"، لحربها في أوكرانيا.

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