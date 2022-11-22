إيران تباشر إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في مجمّع فوردو

2022/11/22 | 13:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت إيران إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% في مجمع فوردو، وهي نسبة أعلى بكثير من عتبة 3,67% التي حددها الاتفاق حول برنامج طهران النووي، على ما أفادت وسيلة إعلام محلية الثلاثاء.وأوردت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا) أن “إيران بدأت … Readmore

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