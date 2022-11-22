2022/11/22 | 13:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية “حرب” تغريدات وفقا لما اسماه بعض رواد هذه المواقع بين الاعلامي احمد ملا طلال والمستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق مشرق عباس.وفي منشور له على الفيسبوك وتابعته ايرث نيوز، قال ملا طلال “مشرق عباس تعرفُ جيدا أني لم أكُن يومًا بحاجةٍ إلى وقفتِكَ أو وقفةِ […]

ظهرت المقالة حرب تغريدات واتهامات “خيانة”..



ملا طلال يصوب نحو مستشار الكاظمي والاخير يرد أولاً على ايرث نيوز.

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