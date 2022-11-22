"ظلمتني".. كلمة قالتها صحفية عراقية بوجه قاض أدت بها إلى السجن أكثر من شهرين

2022/11/22 | 13:33 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدث اعتقال الصحفية تغريد العزاوي 67 يوما في أحد سجون بغداد، حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي بالعراق، قبل أن تطلق السلطات القضائية سراحها.

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