الجيش الإيراني يتحدث عن تجهيز اسطوله البحري بطائرات هجومية ومسيرات بعيدة المدى

2022/11/22 | 13:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أنه تم تجهيز...

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