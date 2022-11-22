2022/11/22 | 13:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، 22 تشرين الثاني، 2022 بواكير عمل...

ظهرت المقالة النزاهة تحقق في شبهات فساد بعمليَّة نقل أرصدة العراقيين المودعة في البنوك اللبنانيَّة أولاً على المسلة.

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