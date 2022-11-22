العراق.. 5 قتلى وعشرات الجرحى بانفجار خزان وقود

2022/11/22 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر رسمية عراقية، الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 40 بجروح إثر انفجار خزان وقود تابع لمخبز في مدينة دهوك، في إقليم كردستان الشمالي، في مأساة جديدة تكشف مدى تداعي البنى التحتية وإهمال معايير السلامة في العراق.

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