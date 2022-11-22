القاضي زيداني ونيجيرفان بارزاني يؤكدان اهمية التكاتف والتعاون لمواجهة التحديات

2022/11/22 | 13:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيسا إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والقضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، أهمية التكاتف والتعاون المشترك بين السلطات والقوى السياسية والمكونات العراقية، لمواجهة التحديات والعبور به إلى بر الأمان.وذكر اعلام […]

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