وزير النفط: العراق مع الاتفاقات التي تحقق مزيداً من الاستقرار للأسواق النفطية

2022/11/22 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن تحديد تسعيرة النفط المصدر للشهر المقبل، فيما أكد الوزير حيان عبد الغني أن العراق مع الاتفاقات التي تحقق مزيداً من الاستقرار والتوازن للاسواق النفطية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني ترأس اليوم، الاجتماع الشهري لتسعيرة النفط العراقي، بحضور وكلاء الوزارة ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) والشركات والدوائر والجهات المعنية ومدير المكتب الإعلامي".

وأكد عبد الغني، أن "العراق يتابع باهتمام تطورات السوق النفطية، والمتغيرات اليومية بسبب الظروف والتحديات التي تواجه العالم"، مشيراً إلى "التواصل مع الاعضاء في أوبك وأوبك بلاس والاطلاع على التقارير بهذا الشأن".

وتابع، أن "العراق مع الاتفاقات التي تحقق مزيداً من الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية، وتقلل من تراجع سعر البرميل"، مشدداً على أن "العراق يعتمد في تسعيرة نفطه على أدق المعايير الاقتصادية والتسويقية التي تضمن الحصول على أفضل الأسعار، إلى جانب احترام تعهداته والتزاماته مع العملاء والشركات التي تتعامل مع النفط العراقي".

وتقرر في الاجتماع، "تسعيرة النفط العراقي للشهر المقبل، بعد مراجعة ومناقشة التقارير الفنية والبحثية في هذا المجال".

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