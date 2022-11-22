بالوثيقة.. النزاهة تستقدم

2022/11/22 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - - بغداد

اوضحت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، الثلاثاء، قيام هيئة النزاهة باستقدام رئيس جهاز مكافحة الارهاب السابق طالب شغاتي.

وبحسب الوثيقة، وجهت هيئة النزاهة طلبا الى جهاز مكافحة الارهاب/ الدائرة القانونية لتبليغ (طالب شغاتي مشاري)، رئيس الجهاز السابق الى مقر مديرية تحقيق بغداد بغية بيان مصادر ايداعاته المالية بقيمة 6.498.920 دولار استنادا لاحكام المادة 19/ ثانيا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.

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