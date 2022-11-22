مزارعون غاضبون يغلقون دائرة الموارد المائية في

2022/11/22 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أقدم العشرات من المزارعين في ديالى، اليوم الثلاثاء، على اغلاق دائرة الموارد المائية في قضاء المقدادية احتجاجا على رفع دعاوى قضائية بحقهم بعد زراعتهم مساحات محدودة من الاراضي.

وقال احمد التميمي أحد المزارعين لـ(بغداد اليوم)، إن" العشرات من مزارعي المقدادية خرجوا في تظاهرة سلمية امام دائرة الموارد المائية واغلقوا بوابتها الرئيسية احتجاجا على رفع دعاوى قضائية بحقهم بعد زراعتهم مساحات محدودة من الاراضي بذريعة ان وزارة الزراعة لم تعطي اي اذونات رسمية".

واضاف، أن "المزارعين لم تصلهم اي تبليغات رسمية بمنع الزراعة في مناطقهم خاصة وانهم يعتمدون على مياه الابار والامطار والمبازل في ارواء الاراضي ولم يستلموا اي دعم حكومي".

وأشار التميمي الى "إنهم تفاجئوا بوجود دعاوى قضائية بحقهم في المحاكم ودعوات لفرض غرامات مالية تصل الى الملايين".

وتابع أن "التظاهرة تطالب بإلغاء الدعاوي وانصاف المزارعين الذين حرموا من الزراعة 3 مواسم متتالية بسبب ازمة الجفاف دون اي تعويضات مالية ثم يصبحون ملاحقين بين ليلة وضحاها في خطوة اثارت غضبهم ودفعتهم للتظاهر وغلق البوابة الرئيسية".

في الوقت الذي من المفترض ان يكون دور الجمعيات الفلاحية مساندة الفلاح وتقديم الدعم الكافي له للارتقاء بالمنتوج المحلي، تعمل الجمعيات الفلاحية في العراق على تهميش الفلاح وسلبه حقوقه في زراعة الأراضي وبيع المنتج المحلي لتقليل الاعتماد على المنتوج المستورد، وفق مايرى متتبعون.

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