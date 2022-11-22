بعد السعودية..الإمارات والكويت تنفيان وجود أي نقاشات مع أعضاء أوبك بلس لخفض إنتاج النفط

2022/11/22 | 14:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الإمارات والكويت الأنباء التي ترددت عن وجود نقاشات بين أعضاء تحالف "أوبك بلس" لزيادة إنتاج النفط، وذلك بعدما نفت المملكة العربية السعودية تلك الأنباء أيضا.

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