السوداني يؤكد لبارزاني التزام الحكومة بالدستور لمعالجة الملفات العالقة

2022/11/22 | 14:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني والوفد المرافق له.واعرب السوداني حسب بيان مكتبه الاعلامي تلقته ايرث نيوز، “عن تقديره لأهمية وحدة المواقف على المستوى الوطني، وضرورة التكاتف والتنسيق، لمواجهة التحدّيات الاقتصادية والمعاشية والخدمية، التي تتطلبها مهمة تأمين الحياة الكريمة لجميع المواطنين في […]

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